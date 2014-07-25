《中国债市每日综述》现券和国债期货齐涨，资金改善且政策预期向好

* 现券及国债期货均上涨

* 资金改善，且市场传言监管层或将降息利好债市

* 后续仍要视政策面动向而定

* 暂时方向不明，机构倾向持有策略

路透上海7月25日 - 中国银行间市场周五现券和国债期货均上涨。因资金面进一步改善，激发场内乐观情绪，且市场传言监管层将有更多政策出台，包括降息等，以降低实体经济融资成本，多头午后发力，金融债收益率跌幅尤为明显。

交易员并指出，后续仍要关注政策面动向，不过市场情绪转换较快，现券上下波动较大，部分机构认为暂时后续方向仍不够明朗，倾向持有策略为主。

“大家觉得这个降低社会融资成本的使命还会继续，预期后面还有后续的政策出来，市场也有相关报道，一鼓吹，多头更起劲了。”上海一商业银行交易员称。

广发银行交易员吴思捷则指出，午后资金宽松，且市场有关再贷款和降息的传闻，推动多头情绪上扬，买盘明显增多，金融债交投活络。

路透资深记者最新援引市场人士分析称，全面降息亦应纳入稳增长的政策选项，并应尽快推出。高昂的融资成本及沉重的债务负担不仅成为实体经济发展的大敌，亦是债务负担沉重的地方政府不能承受之重，选择全面降息对缓解眼下的债务负担有实质帮助。

本周三国务院常务会议多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。

午后二级市场各期限收益率均有明显下行，其中三年左右的短期金融债有外资交易盘追涨，而七年及以上期限金融债品种获部分理财户青睐。剩余期限约2.92年的国开行固息债140216最新成交在 4.75%，上日尾盘在4.81%。

一级市场上，进出口银行午后招标的五年期固息增发债定位低于预期，同时招标的六个月贴现金融债收益率亦明显低于二级市场，主要受午后现券收益率的一波明显下行带动。

对下周市场走势，交易员多表示观望等候政策面的进一步动向，“现在传言满天飞，情绪特别好，如果落空的话加上经济数据好，(现券收益率)又要上了，看下周了，”上海另一商业银行交易员称。

他并指出，目前投资者情绪较脆弱，市场波动明显加大，节奏较难把握，"上得快下得也快，一不对头马上反转...可能最好的还是持有，吃息差。"

IRS（回购定盘利率基准) 周五继续小幅走低。交易员表示，伴随着资金面的逐步改善，资金利率亦节节回落，带动IRS短端品种延续下行走势，幅度在3-5bp(基点)左右，长端品种则变化不大。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.27元，较上日结算价涨0.332元，或0.36%。

**流动性预期乐观**

中国银行间资金市场周五隔夜回购利率持稳，七天和14天品种则下行略明显。本周批量IPO申购已结束，加之今日有部分银行获得例行存款准备金退缴，各期限资金供给较前期进一步增加。

交易员认为，短期来看，IPO对资金面的不利影响渐消退，下周若公开市场操作力度温和，将支撑流动性乐观预期。

华南一地方性银行交易员称，今天“感觉挺好的，一早有不少都出来出钱的。我们自己还有存准退缴，也跟着出一些。”

本周三和周四，为九家公司首次公开发行(IPO)网上申购日。冻结资金对应解冻日为下周一(28日)和下周二(29日)。初步统计，下周一将解冻资金逾4,000亿元人民币。

北京一券商交易员补充说，大型银行中，国开行今日出钱意愿较前期增强，出资期限也从14天至一个月为主，扩展至六个月以内均可。

面对新股密集发行等扰动，中国央行本周在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时扶以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,251.69亿元，较上日的7,651.48亿元略减；其中，隔夜品种成交5,889亿元，上日为5,920.01亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3698 3.3568 +1.30 5,889.00

七天 4.1183 4.1588 -4.05 1,197.51

14天 4.9054 5.2844 -37.90 121.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.9700 16.1600 -1,119.00 2,729.51

七天 4.0200 5.9500 -193.00 337.43

14天 4.5750 5.0500 -47.50 30.88

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4200 3.3600 +6.00 --

七天 4.1000 4.0900 +1.00 --

14天 5.1000 5.2800 -18.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3480 3.3130 +3.50 --

七天 4.0810 4.1010 -2.00 --

三个月 4.7465 4.7465 +0.00 --