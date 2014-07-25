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市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 17:32 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，GDP数据凸显英国和欧元区政策前景迥异

周五数据显示，德国7月IFO企业景气判断指数连续第三月下滑，IFO称地缘政治紧张局势令德国企业景气承压。德国与俄罗斯贸易联系密切，因此可能受到对俄制裁进一步从严的影响。

英国数据发布后，欧元兑英镑 跌至盘中低点0.7914，最新报0.7921，盘中跌0.1%。

“GDP数据正好符合预期，因此并未大幅改变政策前景，”RBC Capital Markets的G10外汇策略主管Adam Cole称。他预计英国央行将在年底前升息。

英镑兑美元 在数据出炉后削减部分跌幅，但盘中仍下滑0.1%至1.6975。(完)

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