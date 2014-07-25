表格：外资在韩国股市买超639亿韩元，连续九日买超

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔7月25日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超639亿韩元。外资已连续九个交易日买超韩股，此间累计净买入1.359万亿韩元的股票。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月25日 63.9 75.9 -148.0
7月24日 175.7 -167.9 1.0
7月23日 101.8 -29.7 -63.1
7月22日 133.5 -70.3 -58.5
7月21日 98.2 -134.6 42.0
7月18日 120.6 -253.2 128.0
7月17日 228.2 -121.6 -108.6
7月16日 155.1 -120.3 -34.9
7月15日 281.6 -148.0 -140.8
7月14日 -7.0 -9.5 23.1
7月11日 67.1 -253.5 203.3
7月10日 187.8 -246.9 76.0
7月 9日 -70.2 -108.5 187.1
7月 8日 96.8 -133.1 27.3
7月 7日 187.5 -249.5 70.3
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本月以来 2,424.0 -2,330.0 5.8
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今年以来 4,787.4 -4,316.6 100.1
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。