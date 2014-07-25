路透基点：五银行启动对永丰余及子公司YFY Packaging的融资案--TRLPC

路透7月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，五家银行已启动了对永丰余及其旗下子公司YFY Packaging的两笔五年期融资案，总额达到90亿台币(3亿美元)。

五家牵头行和簿记行分别是台湾银行、彰化商业银行、第一银行、华南银行和合作金库银行。台湾银行是额度代理行。

这两笔融资包括永丰余的60亿台币贷款，以及YFY Packaging的30亿台币贷款。

永丰余60亿台币融资案，包括循环信贷A1和最多6亿台币定期贷款B1。这两部分贷款总计不得超过60亿台币。

A1循环信贷部分利率为较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点，B1部分为较四年期台币利率交换(IRS)加码65个基点。

YFY Packaging的30亿台币贷款分为循环信贷A2和最多3亿台币B2部分。两笔总计不能超过30亿台币。

A2和B2的利率分别为较90天期次级市场商业票据利率和较四年期IRS加码68个基点。

这四批融资的税前最低利率为1.7%。

永丰余贷款案承贷6亿台币及以上的共同办理行，YFY Packaging贷款案承贷3亿台币或以上的共同办理行，可获得15个基点的前端费用。永丰余贷款案承贷3-5.99亿台币的经理行，YFY Packaging贷款案承贷1.5-2.99亿台币的经理行，可户获得6个基点的费用。

若循环信贷部分若动用额度不到60%，将有10个基点的承诺费。

定期贷款将分两笔不等额年还款来偿还，有四年的宽限期：30%(1),70% (2)。

回复期限截止到8月15日。

一如此前的报道，永丰余的贷款将用于2010年4月签署的一笔50亿台币五年期贷款的再融资，以及运营资本；旧贷款的牵头行为国泰世华银行。YFY Packaging的贷款将用于偿还债务和运营资本。(完)