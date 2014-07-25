中国就业：二季度城镇登记失业率4.08%，上半年新增就业737万人--人社部

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透北京7月25日 - 中国人力资源社会保障部周五公布，二季度末城镇登记失业率为4.08%，与一季度持平。该失业率自2010年9月以来几乎一直维持在4.1%左右，只在2013年三季度曾降至4.04%。
人社部新闻发言人李忠在发布会上表示，目前已有16个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度14.2%。
“今年上半年，就业形势总体平稳。1-6月，全国城镇新增就业人数737万人，同比多增12万人。”他称。
他并表示，未来要落实更加积极的就业政策，完善就业失业登记管理办法，并加强和改进公共就业服务。
而据国家发改委周三公布数据显示，6月末，全国31个大城市城镇调查失业率为5.05%，已连续四个月下降。
发改委并称，上半年全国城镇新增就业737万，完成全年目标的73.7%，比去年同期新增就业725万的数量有所增加。
这是中国官方首次正式发布城镇调查失业率数据，国际上也通用调查失业率。一直以来，中国官方公布的统计指标中，通常使用的是城镇登记失业率。
不过该消息目前已从发改委网站撤下，相关网页已无法打开。
今年两会期间，发改委提交的2014年中国经济社会发展总体要求和目标的报告中，曾表示今年城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内。
国务院总理李克强在两会新闻发布会上亦指出，GDP增长的预期目标是7.5%左右，高一点、低一点是有容忍度的。至于可接受的下限就是GDP增速必须保证比较充分的就业，使居民收入合理增长。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)