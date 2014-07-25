中国就业：二季度城镇登记失业率4.08%，上半年新增就业737万人--人社部

路透北京7月25日 - 中国人力资源社会保障部周五公布，二季度末城镇登记失业率为4.08%，与一季度持平。该失业率自2010年9月以来几乎一直维持在4.1%左右，只在2013年三季度曾降至4.04%。

人社部新闻发言人李忠在发布会上表示，目前已有16个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度14.2%。

“今年上半年，就业形势总体平稳。1-6月，全国城镇新增就业人数737万人，同比多增12万人。”他称。

他并表示，未来要落实更加积极的就业政策，完善就业失业登记管理办法，并加强和改进公共就业服务。

而据国家发改委周三公布数据显示，6月末，全国31个大城市城镇调查失业率为5.05%，已连续四个月下降。

发改委并称，上半年全国城镇新增就业737万，完成全年目标的73.7%，比去年同期新增就业725万的数量有所增加。

这是中国官方首次正式发布城镇调查失业率数据，国际上也通用调查失业率。一直以来，中国官方公布的统计指标中，通常使用的是城镇登记失业率。

不过该消息目前已从发改委网站撤下，相关网页已无法打开。

今年两会期间，发改委提交的2014年中国经济社会发展总体要求和目标的报告中，曾表示今年城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内。