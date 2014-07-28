重温稿--台湾货币市场：跨月短率区间高位略见压，下周留意月底资金紧缩因素

* 跨月短率区间高位略见压

* 下周留意月底紧缩因素

* 金融机构买票需求畅旺

记者 詹静宜

路透台北7月25日 - 台湾银行间短率周五仍大致持稳。资金调度人士认为，下周时序迈入月底，受到部分银行内控每个月底资本适足率(BIS)的影响，跨月资金供给方略有减少，令跨月短率区间高位略见压力，下周留意月底资金紧缩因子。

市场人士表示，目前市场月内资金满溢，周四单日银行间超额准备也已转为正数，而随着银行陆续回补积数，料月底累积超额准备可望逐渐转正，只不过跨月资金供给仍有限，致跨月短率的区间高位稍有垫高，近日两周拆款利率区间高位已微扬至0.475%-0.48%。

〞月内很好拆，跨月资金利率越喊越高。〞一位大型民营银行拆入方资调人士说。

下周三、四分别有台塑 、富邦金 、台达电 及联发科 总额约651亿台币现金股利发放。上市公司现金股利发放日程表见

资调人士指出，银行间普遍提前因应现金股利资金调拨需求，像是富邦金周一已发行第一顺位金融债150亿台币支应下周现金股利发放，资金早已预备在帐上，目前尚看不出现金股利发放对资金调度的影响，重头戏还是要看月初台积电 高达777亿台币的现金股利发放影响性比较大。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收在0.387%；今日区间在0.295-0.420%，与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.470%，上日区间在0.380-0.450%。

**短票利率持稳低位**

短票市场方面，票券商表示，周五发票量例行性较平日略增，而今日银行端及投信端买票需求畅旺，补足因周三台风假休市未买足的票量，致短票量能仍略显供不应求，短票利率也大致持稳既有区间低位。

“昨天的发票量都滚到今天来。”一大型票券商交易员说。

展望下周，他们并指出，下周是月底周，并没有特别紧缩因子，且月中起陆续避开落点月底，料短票交投利率仍可望持在既有区间不变。

此外，今天标售台电179天期免保短票50亿台币，得标利率区间为0.808-0.818%，市场人士提及，得标利率略有走扬，带动免保短票的次级市场成交利率走升。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交维持在0.59%-0.60%间，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月24日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.589%，较上日走降。

今日央行存单到期金额2,806亿台币，共发行2,801.5亿台币存单，存单发行余额减4.5亿。

下周央行存单到期总额为1兆2,605.9亿台币，落点分别为周一123.5亿、周二4,736.1亿、周三2,710.8亿、周四3,954.5亿及周五1,081亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为82亿台币，至周日累积超额准备为负2,108亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,128亿台币。

**RP利率持平近期区间**

债券市场附买回(RP)利率周五持平在近期区间。交易员表示，今日市场资金趋平，虽然供应依旧充足，没有影响利率，但在资金调度上需要多花一点时间。预估下周资金情势也和今日雷同，资金趋平之际利率高位成交或稍多一些。

部分证券商资金调度人士指出，寿险转投外币债等较高收益产品的效应渐渐发酵，留在货币市场的短钱配置量温和下调，且承作天期有缩短迹象，资金的稳定度受到影响，令证券商逐渐调整往来对象，将较多部位调往闲置资金仍多的银行。

〞寿险的询券热度减少了，而且偏好落短天期，银行相对供应充足。〞一证券商交易员说。

另一证券商交易员认为，下周有较为大量的企业股利发放，加上公债交割，市场资金有机会趋平至略紧俏，预料利率虽不会大幅变动，但区间高端的利率有机会成交较多。

但票券商调度人士指出，由于票券商的资金来源较为多元，暂时未感受到寿险资金供应趋缓的影响，预估下周利率仍将持平，月底因素影响不会太大。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。

周五公司债交割因子包括硕禾 18亿及大联大 60亿台币转换公司债发行。