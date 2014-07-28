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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 17:44 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，银行业买超14.5亿台币

路透台北7月28日 - 台湾柜台买卖中心周一公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     19.50      5.00       +14.50
     票券业      0.50      0.50            0
     证券业     18.50     33.00       -14.50
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