亚洲橡胶：TOCOM期胶因获利了结而下滑，但周线上涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“东京和上海的交投都很清淡，”Yutaka Shoji的分析师Jiong Gu说。
“市场有所下跌，因为投资者希望在1月合约开始交易前，把12月合约的价格拉低。”他说，并表示获利了结也让橡胶价格下跌。
经纪商们表示，未来市场人士将关注中国经济前景。
从本月开始，TOCOM新合约从近月合约到期日开始夜盘交易，而非等到下一交易日的早盘，以此为市场人士提供便利和提高流动性。
1月新合约将从周五开始夜盘交易。
上海期交所主力1月期胶合约 升40元人民币，收报每吨157,15元。
新加坡商品交易所近月8月橡胶合约 最新报每公斤167.30美分，跌1.50美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校：朱晓军/王洋/洪曦/艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。