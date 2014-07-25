亚洲橡胶：TOCOM期胶因获利了结而下滑，但周线上涨

“东京和上海的交投都很清淡，”Yutaka Shoji的分析师Jiong Gu说。

“市场有所下跌，因为投资者希望在1月合约开始交易前，把12月合约的价格拉低。”他说，并表示获利了结也让橡胶价格下跌。

经纪商们表示，未来市场人士将关注中国经济前景。

从本月开始，TOCOM新合约从近月合约到期日开始夜盘交易，而非等到下一交易日的早盘，以此为市场人士提供便利和提高流动性。

1月新合约将从周五开始夜盘交易。

上海期交所主力1月期胶合约 升40元人民币，收报每吨157,15元。

新加坡商品交易所近月8月橡胶合约 最新报每公斤167.30美分，跌1.50美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校：朱晓军/王洋/洪曦/艾茂林)