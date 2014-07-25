东南亚股市：多数股指下跌，下周市场假期将届

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透曼谷7月25日 - 东南亚股市周五小跌，印尼股指在下周市场假期前周线下跌，为一个月来首见，新加坡在公布逊于预期的6月工业生产后，股市下跌。
在主要股市假期前，东南亚股市呈现区间交投。新加坡周一休市，马来西亚周一和周二休市，菲律宾周二休市。印尼市场整周休市。
印尼股市 下跌0.2%，周线小跌0.04%。外资卖超Bank Mandiri 和Bank Rakyat Indonesia ，这两档股票也是交投最热络的股票。
新加坡股市 下跌0.1%,为九日来首次下跌。然周线上涨1.2%，为连续第五周上涨，是东南亚股市中的佼佼者。
数据显示，新加坡6月制造业产出成长0.4%，远低于预期。
菲律宾股市 扳回盘初多数失土，电信股有资金流入，银行股则遭到抛售。
泰国股市 为连续第六周上涨，本周升0.6%，因政治前景更加明朗。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 445.57 -0.57 -0.13 +14.73 388.37
新加坡 3350.17 -3.72 -0.11 +5.77 3167.43
马来西亚 1877.34 0.29 +0.02 +0.56 1866.96
泰国 1543.85 -0.07 +0.00 +18.88 1298.71
印尼 5088.80 -9.84 -0.19 +19.06 4274.18
菲律宾 6889.55 -0.34 +0.00 +16.97 5889.83
越南 600.14 -1.92 -0.32 +18.93 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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