东南亚股市：多数股指下跌，下周市场假期将届

路透曼谷7月25日 - 东南亚股市周五小跌，印尼股指在下周市场假期前周线下跌，为一个月来首见，新加坡在公布逊于预期的6月工业生产后，股市下跌。

在主要股市假期前，东南亚股市呈现区间交投。新加坡周一休市，马来西亚周一和周二休市，菲律宾周二休市。印尼市场整周休市。

印尼股市 下跌0.2%，周线小跌0.04%。外资卖超Bank Mandiri 和Bank Rakyat Indonesia ，这两档股票也是交投最热络的股票。

新加坡股市 下跌0.1%,为九日来首次下跌。然周线上涨1.2%，为连续第五周上涨，是东南亚股市中的佼佼者。

数据显示，新加坡6月制造业产出成长0.4%，远低于预期。

菲律宾股市 扳回盘初多数失土，电信股有资金流入，银行股则遭到抛售。

泰国股市 为连续第六周上涨，本周升0.6%，因政治前景更加明朗。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 445.57 -0.57 -0.13 +14.73 388.37

新加坡 3350.17 -3.72 -0.11 +5.77 3167.43

马来西亚 1877.34 0.29 +0.02 +0.56 1866.96

泰国 1543.85 -0.07 +0.00 +18.88 1298.71

印尼 5088.80 -9.84 -0.19 +19.06 4274.18

菲律宾 6889.55 -0.34 +0.00 +16.97 5889.83

越南 600.14 -1.92 -0.32 +18.93 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数