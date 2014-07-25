东欧情势：荷兰要求俄罗斯停止提供乌克兰叛军武器，否则将支持制裁

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透阿姆斯特丹7月25日 - 荷兰首相吕特(Mark Rutte)表示，若俄罗斯停止提供乌克兰境内亲俄罗斯武装叛军武器，则将可避免欧盟制裁；欧盟在回应上周马来西亚航空客机坠毁事件上，各界普遍认为荷兰扮演关键角色。
吕特周五在一国会委员会上表示，“所有迹象显示，俄罗斯持续提供分离主义份子武器...俄罗斯解决此问题的办法很简单，即与分离主义份子画清界线，同时停止提供武器。”
他说若俄罗斯不这么做，且若证实俄罗斯与马航客机坠毁事故有关，则荷兰将支持制裁行动；马航失事客机上载有298名人员，其中有194人是荷兰籍。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。