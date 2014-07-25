东欧情势：荷兰要求俄罗斯停止提供乌克兰叛军武器，否则将支持制裁

路透阿姆斯特丹7月25日 - 荷兰首相吕特(Mark Rutte)表示，若俄罗斯停止提供乌克兰境内亲俄罗斯武装叛军武器，则将可避免欧盟制裁；欧盟在回应上周马来西亚航空客机坠毁事件上，各界普遍认为荷兰扮演关键角色。

吕特周五在一国会委员会上表示，“所有迹象显示，俄罗斯持续提供分离主义份子武器...俄罗斯解决此问题的办法很简单，即与分离主义份子画清界线，同时停止提供武器。”