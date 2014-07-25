版本:
中国
债券 | 2014年 7月 25日 星期五 19:20 BJT

巴西金融：央行宣布调整银行准备金规定，向金融体系释出135亿美元

路透里约热内卢7月25日 - 巴西央行周五表示，将藉由调整银行准备金规定向金融体系释出300亿雷亚尔(135亿美元)。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐