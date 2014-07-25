马来西亚期市：棕榈油回吐升幅收低，因出口需求不振

路透吉隆坡7月25日 - 马来西亚棕榈油期货周周五收低，回吐早盘升幅，周线为连续第四周下跌，受累于出口数据不如预期及对全球油籽供应增加的担忧。

棕榈油价格盘初时小升至每吨2,294马币(林吉特)，因投资人在长周末前空头回补。马来西亚市场周一和周二因假期休市。

但本月稍早强劲出口后，棕榈油需求减少，使得投资人态度谨慎，并令价格承压。

船货调查机构Societe Generale de Surveillance公布，马来西亚7月1-25日棕榈油产品出口较上月同期减少1.6%至1,078,253吨，因美国和中国的需求滞后。

另一家调查机构Intertek Testing Services则公布，同期出口较上月增加3.4%。

“对需求变糟有些担忧。全月出口可能更低，这是市场何以承压的原因，”一当地商品经纪商交易员表示。

“也有一些获利了结推低市场。”

指标10月棕榈油合约 终场收跌0.7%至每吨2,265马币。

本周价格下跌1.9%，为连续第四周周线收跌，本月则跌近7%。

总成交量为24,488口，低于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛表示，技术图表偏空，根据波浪型态及费波纳奇等指标，马来西亚棕榈油自7月23日低位2,247马币反弹之势可能在阻力位2,298马币附近结束。(完)

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