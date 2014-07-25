欧股业绩：沃达丰季度营收大幅下滑，受累于西班牙和南非业绩不佳

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦7月25日 - 沃达丰 公布季度主要营收大幅下滑，因南非和西班牙疲弱抵销了欧洲其他市场的稳定表现。该公司并称，要等到今年稍晚，才会有全面改善的可能。
沃达丰周五表示，6月30日止的第一季度(4-6月)自体服务营收的下滑速度加速至4.2%，与分析师预期的降4.0%一致。
执行长Vittorio Colao表示，集团在德国和英国等欧洲市场表现较佳。
营收下滑是因南非监管规定改变，导致旗下Vodacom部门没有成长，前一季则增加了5.1%。
西班牙市场竞争加剧及市场转向成本较低的单租门号(SIM-only)交易，导致当地情势进一步恶化，进而使得服务营收减少15.3%，Berenberg分析师预测为下滑13.5%，上季则为减少12.6%。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。