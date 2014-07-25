欧股业绩：沃达丰季度营收大幅下滑，受累于西班牙和南非业绩不佳

路透伦敦7月25日 - 沃达丰 公布季度主要营收大幅下滑，因南非和西班牙疲弱抵销了欧洲其他市场的稳定表现。该公司并称，要等到今年稍晚，才会有全面改善的可能。

沃达丰周五表示，6月30日止的第一季度(4-6月)自体服务营收的下滑速度加速至4.2%，与分析师预期的降4.0%一致。

执行长Vittorio Colao表示，集团在德国和英国等欧洲市场表现较佳。

营收下滑是因南非监管规定改变，导致旗下Vodacom部门没有成长，前一季则增加了5.1%。

西班牙市场竞争加剧及市场转向成本较低的单租门号(SIM-only)交易，导致当地情势进一步恶化，进而使得服务营收减少15.3%，Berenberg分析师预测为下滑13.5%，上季则为减少12.6%。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)