国际油市：汽油裂解价差重挫17.5%至两个半月低点，因需求疲软

路透新加坡7月25日 - 亚洲汽油裂解价差周五重挫17.5%至约两个半月低点每桶6.37美元，受需求疲软及供给增加拖累。

当前价位较2014年前六个月的平均裂解价差低25%；穆斯林斋戒月结束导致印尼汽油需求下滑，刚好又遇上台湾台塑集团及韩国SK能源炼厂岁修完成后于本月重新启动。

在买气下滑之际，印尼正打算降低燃油补贴；印尼政府先前燃油补贴的成本为一年约200亿美元。

汽油人气急速恶化，马上对石脑油市场造成冲击，石脑油裂解价差连跌三日至一周低点每吨160.53美元。

“石脑油市场人气有些低落，是受到汽油影响，”一名新加坡消息人士表示，他并称欧洲近期汽油需求亦转淡。

新加坡现货市场有三笔汽油交易，道达尔为这三笔交易的卖方。

道达尔出售92-辛烷值汽油船货给中国石油，8月14-18日装运，每桶114.60美元，另出售两批92-辛烷值汽油给联合石化，8月9-13日装运，每桶114.0美元。

今日未有石脑油交易。(完)

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