国际油市：柴油现货价差疲弱，因供给过剩且需求疲软

路透香港7月25日 - 亚洲柴油现货价差周五仍然疲弱，因供应过剩且需求疲弱。

指标500ppm柴油现货价差仍为每桶贴水0.30美元。

“多数市场人士似乎采取观望态度，”一位新加坡交易员表示。其并称，“我们将见到本月底前柴油价差将维持在当前水准。”

周五时柴油裂解价差上涨0.12美元至每桶13.48美元。

“希望市场会表现的稍好一些，因一些亚洲炼油商减少产能利用率，但我的直觉是中质馏分油市场会下跌，”另一位交易消息人士表示。

消息人士告诉路透，韩国炼油大厂SK能源和GS Caltex的产能利用率将是70-87%，7月减少了五个百分点，因需求偏低挤压了利润率。

亚洲航煤裂解价差周五升至一周高位每桶13.70美元，市场的正价差结构趋平，来到负0.06美元。

周五新加坡现货市场没有柴油和航煤交易。(完)

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