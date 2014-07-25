美股业绩：穆迪第二季获利跳增42%，分析和债券评级事业营收扩张

路透7月25日 - 信用评级机构穆迪 公布季度获利增加42%，拜旗下分析和债券评级事业营收提高所赐。

截至6月30日止的第二季净利增至3.192亿美元，每股盈余1.48美元，上年同期则为2.255亿美元及1美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)