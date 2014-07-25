国际油市：380-cst燃料油现货升水持坚，因供应吃紧

路透新加坡7月25日 - 380-cst燃料油现货较新加坡现货报价升水周五持稳在每吨1.75美元，因市场预期现货供应吃紧令价格持坚。

8月包括欧洲在内，从西方流入亚洲的燃料油约为270万吨，由于炼厂降低产能利用率，可能抑制对亚洲的出口。路透数据显示，这些流入亚洲的数量是2月以来最低。

荷兰石油顾问公司Patrick Kulsen的数据显示，在欧洲的阿姆斯特丹-安特卫普-鹿特丹(ARA)枢纽独自持有的燃料油库存显示，在截至7月24日止当周的数量已减少13.4%至69.6万吨。

新加坡现货市场有三笔交易，三笔船货的卖家都是嘉能可，BP是唯一的买家。

嘉能可卖出2万吨和2.3万吨的180-cst燃料油给BP，分别在8月16-20日和8月11-15日装运，每吨较380-cst离岸价格(FOB)升水4美元。

嘉能可并卖出2万吨180-cst燃料油给BP，8月15-19日装运，每吨较新加坡FOB贴水3.50美元。(完)

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