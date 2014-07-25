国际油市：380-cst燃料油现货升水持坚，因供应吃紧

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡7月25日 - 380-cst燃料油现货较新加坡现货报价升水周五持稳在每吨1.75美元，因市场预期现货供应吃紧令价格持坚。
8月包括欧洲在内，从西方流入亚洲的燃料油约为270万吨，由于炼厂降低产能利用率，可能抑制对亚洲的出口。路透数据显示，这些流入亚洲的数量是2月以来最低。
荷兰石油顾问公司Patrick Kulsen的数据显示，在欧洲的阿姆斯特丹-安特卫普-鹿特丹(ARA)枢纽独自持有的燃料油库存显示，在截至7月24日止当周的数量已减少13.4%至69.6万吨。
新加坡现货市场有三笔交易，三笔船货的卖家都是嘉能可，BP是唯一的买家。
嘉能可卖出2万吨和2.3万吨的180-cst燃料油给BP，分别在8月16-20日和8月11-15日装运，每吨较380-cst离岸价格(FOB)升水4美元。
嘉能可并卖出2万吨180-cst燃料油给BP，8月15-19日装运，每吨较新加坡FOB贴水3.50美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。