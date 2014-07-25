表格：美国6月耐久财订单较前月增长0.7%，市场预估为成长0.5%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透7月25日 - 美国商务部周五公布：
* 美国6月扣除国防的耐久财订单增长0.7%
* 美国6月扣除运输的耐久财订单较前月增长0.8%(市场预估为增长
* 美国6月耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长0.5%)
* 美国6月扣除飞机的非国防资本财订单较前月增长1.4%(市场预估为增长0.5%)
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
6月 5月 4月
总体新订单 0.7 -1.0 0.9
扣除运输 0.8 -0.1 0.4
扣除国防 0.7 0.2 -0.8
电脑/电子产品 0.8 -1.9 -1.8
运输设备 0.6 -2.8 1.8
资本财 1.9 -5.3 3.3
非国防资本财 1.8 -2.1 -0.6
扣除飞机的
非国防资本财 1.4 -1.2 -1.1
(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。