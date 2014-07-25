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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 20:41 BJT

表格：美国6月耐久财订单较前月增长0.7%，市场预估为成长0.5%

路透7月25日 - 美国商务部周五公布：

* 美国6月扣除国防的耐久财订单增长0.7%

* 美国6月扣除运输的耐久财订单较前月增长0.8%(市场预估为增长

* 美国6月耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长0.5%)

* 美国6月扣除飞机的非国防资本财订单较前月增长1.4%(市场预估为增长0.5%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

6月 5月 4月

总体新订单 0.7 -1.0 0.9

扣除运输 0.8 -0.1 0.4

扣除国防 0.7 0.2 -0.8

电脑/电子产品 0.8 -1.9 -1.8

运输设备 0.6 -2.8 1.8

资本财 1.9 -5.3 3.3

非国防资本财 1.8 -2.1 -0.6

扣除飞机的

非国防资本财 1.4 -1.2 -1.1

(完)
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