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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 21:37 BJT

美国热股：亚马逊第第二季度亏损大于预期，盘初股价挫跌逾11%

路透7月25日 - 美国最大的网上零售商亚马逊 公布第二季度亏损大于预期，因公司继续在数字内容和消费电子产品等新业务方面加大投资步伐。

亚马逊股价盘初挫跌逾11%报316.15美元，周四收报358.61美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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