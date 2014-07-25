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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 21:36 BJT

美国热股：百度季度净利跃升34.1%且优于预期，盘初股价劲升逾7%

路透7月25日 - 中国最大的搜索引擎百度 季度净利跃升34.1%，好于市场预期，受助于移动业务营收大增。

百度盘初股价劲升逾7%，报220.4美元，周四收报204.27美元。(完) 　　
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