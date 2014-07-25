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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 21:38 BJT

美国热股：沃达丰季度营收下滑，盘初股价大涨逾2.5%

路透7月25日 - 全球第二大移动通讯业者沃达丰 公布季度主要营收大幅下滑，因南非和西班牙疲弱抵销了欧洲其他市场的稳定表现。该公司并称，要等到今年稍晚，才会有全面改善的可能。

沃达丰盘初股价大涨逾2.5%报34.35美元，周四收报33.51美元。(完) 　　
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