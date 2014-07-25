版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 21:35 BJT

美国热股：穆迪季度获利增加42%，股价盘初大涨逾2%

路透7月25日 - 信用评级机构穆迪 公布季度获利增加42%，拜旗下分析和债券评级事业营收提高所赐。

穆迪盘初股价大涨逾2%，报94.46美元，周四收报92.48美元。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐