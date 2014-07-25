版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 21:35 BJT

美国热股：施乐第二季营收减少2%，盘初股价下跌逾1.8%

路透7月25日 - 施乐(全录,Xerox) 公布第二季营收减少2%，受累于打印(影印)业务需求下滑。

施乐盘初股价下跌逾1.8%报12.6美元，周四收报12.84美元。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐