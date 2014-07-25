美国股市：开低，亚马逊因获利不佳股价重挫

路透纽约7月25日 - 美国股市周五开盘下跌，亚马逊和Visa公布财报后股价下跌；此前标准普尔500指数连续两日创下纪录收盘高位。

道琼工业指数 跌90.71点，或0.53%，成为16,993.09点；标准普尔500指数 跌6.93点，或0.35%，至1,981.05点；Nasdaq指数 跌25.98点，或0.58%，至4,446.13。