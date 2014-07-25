欧洲汇市：英镑兑欧元攀升，因英国GDP数据凸显英国和欧元区政策前景背离

“GDP数据正好符合预期，因此并未大幅改变政策前景，”RBC Capital Markets的G10外汇策略主管Adam Cole称。他预计英国央行将在年底前升息。

英镑兑美元 在数据出炉后削减部分跌幅，最新持平在1.6985美元。英镑在周四跌穿1.70美元，为6月来首次，因弱于预期的英国零售销售数据令英国将很快升幅的预期蒙尘。(完)