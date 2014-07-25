版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 22:24 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元攀升，因英国GDP数据凸显英国和欧元区政策前景背离

路透伦敦7月25日 - 英镑兑欧元周五上涨，之前数据显示英国经济体量终于超过危机前水准，凸显英国和欧元区之间经济和政策前景愈发迥异。

英国第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.8%，较上年同期增长3.1%。路透调查预估分别为增长0.8%和增长3.1%。

此前一日，国际货币基金组织(IMF)下调全球2014年经济成长预估，但是称英国是亮点。

周五数据显示，德国7月IFO企业景气判断指数连续第三月下滑，IFO称地缘政治紧张局势令德国企业景气承压。德国与俄罗斯贸易联系密切，因此可能受到对俄制裁进一步从严的影响。

欧元兑英镑 周五下跌0.2%，至0.7910英镑，且势将录得连续第二周下跌。

“GDP数据正好符合预期，因此并未大幅改变政策前景，”RBC Capital Markets的G10外汇策略主管Adam Cole称。他预计英国央行将在年底前升息。

英镑兑美元 在数据出炉后削减部分跌幅，最新持平在1.6985美元。英镑在周四跌穿1.70美元，为6月来首次，因弱于预期的英国零售销售数据令英国将很快升幅的预期蒙尘。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐