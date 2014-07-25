欧洲股市：下跌，因德国数据疲弱和LVMH股价下滑

* FTSEurofirst 300指数收低0.7%，报1,372.11点

* 德国7月IFO企业景气判断指数疲弱

* LVMH公布第二季业绩低于预期，股价下挫

* 德股DAX指数大跌1.5%，法股CAC指数挫跌1.8%

路透伦敦7月25日 - 欧洲股市周五下跌，受累于德国经济数据疲弱和奢侈品牌集团LVMH 股价急跌。

欧洲股市在尾盘扩大跌幅，之前俄罗斯表示，乌克兰从乌克兰东部炮击俄罗斯境内的执法人员。

德股DAX指数 大跌1.53%，报9,644.01点。

德股承压，因德国经济智库Ifo公布，德国7月IFO企业景气判断指数降至九个月低位。

法股CAC指数 收低1.82%，收报4,330.55点，受拖累于LVMH录得6.8%的跌幅。

全球最大的奢侈品牌集团LVMH是百分比跌幅最大的FTSEurofirst 300指数 成份股。FTSEurofirst 300指数 收跌0.7%，报1,372.11点。

LVMH在周四欧股收市后公布，第二季营收和获利低于市场预期，称中国需求下降。

LVMH下跌拖累其他奢侈品牌公司股价，Richemont 下挫2.3%，Kering 大跌4.9%。