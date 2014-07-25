欧洲股市：下跌，因德国数据疲弱和LVMH股价下滑

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300指数收低0.7%，报1,372.11点
* 德国7月IFO企业景气判断指数疲弱
* LVMH公布第二季业绩低于预期，股价下挫
* 德股DAX指数大跌1.5%，法股CAC指数挫跌1.8%
路透伦敦7月25日 - 欧洲股市周五下跌，受累于德国经济数据疲弱和奢侈品牌集团LVMH 股价急跌。
欧洲股市在尾盘扩大跌幅，之前俄罗斯表示，乌克兰从乌克兰东部炮击俄罗斯境内的执法人员。
德股DAX指数 大跌1.53%，报9,644.01点。
德股承压，因德国经济智库Ifo公布，德国7月IFO企业景气判断指数降至九个月低位。
法股CAC指数 收低1.82%，收报4,330.55点，受拖累于LVMH录得6.8%的跌幅。
全球最大的奢侈品牌集团LVMH是百分比跌幅最大的FTSEurofirst 300指数 成份股。FTSEurofirst 300指数 收跌0.7%，报1,372.11点。
LVMH在周四欧股收市后公布，第二季营收和获利低于市场预期，称中国需求下降。
LVMH下跌拖累其他奢侈品牌公司股价，Richemont 下挫2.3%，Kering 大跌4.9%。
英国富时100指数 下滑0.44%，收报6,791.55点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。