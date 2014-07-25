金属期市：期铜下跌，印尼供应前景带来压力

* 印尼与自由港签订谅解备忘录

* 高盛预期未来一年铜将跑输其他基本金属

* 期铅升至12月来最高，期锌刷新三年高位

路透伦敦7月25日 - 期铜周五下滑，因印尼供应上升的前景向市场施压，不过，令人鼓舞的中国经济数据限制期铜进一步下跌。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌，因供应可能改善，印尼可能在其矿石出口禁令中，免除对部份铜精矿的出口限制。

期铜盘中触及7,198.25美元日内高位，距离6月中触及的四个半月高位7,212美元不远，之后收低0.7%，报7,120美元。

“昨日期铜收高，受中国PMI数据推动，该数据提振所有基本金属，”麦格理基本金属分析师Vivienne Lloyd说。

印尼负责煤炭和矿产事务的官员Sukhyar表示，预计印尼周五会和美国自由港麦克默伦铜金矿公司 签订谅解备忘录，允许其在下半年出口75.6万吨铜精矿。

在签订谅解备忘录后，自由港印尼分支首席执行官Rozik Soetjipto向记者表示，他希望最早可在8月恢复铜精矿出口。

高盛表示，预期未来12个月，铜表现将逊于其他基本金属，称铜在中国房地产行业有巨大敞口，高盛预期，今明两年中国地产业仍然比较低迷。

LME期铅 周五攀升至去年12月来最高的2,279美元，因对中国经济愈发乐观，令投资者买入表现落后的金属合约。期铅收报每吨2,267美元，上扬1.3%。

LME期锌 收报每吨2,390美元，上升0.1%，连续第五日创下三年高位。

期镍 上涨0.2%，收报每吨19,200美元。期锡 收报每吨22,475美元，上涨0.4%。期铝 收跌1.3%，报1,998美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化