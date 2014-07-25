芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，因供应吃紧和美国中西部降雨

路透芝加哥7月25日 - 美国大豆期货周五涨跌互见，因现货市场强劲和现存大豆供应吃紧，支撑近月合约，而美国中西部作物种植带干燥地区降水，令交易更活跃的新作大豆合约下跌。

芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的11月大豆期货 小幅下跌，因包括明尼苏达州西南部干燥地区降雨。

11月大豆期货 跌1-1/4美分，收报10.83-1/2美元。

技术方面，交投最活跃大豆合约本周下跌，为过去九周来第八周下跌。

大豆和豆粕需求强劲限制市场跌势。美国农业部周五表示，出口商销售36万吨2014/15销售年度美国大豆往中国。

豆粕期货小涨，豆油期货下跌。

路透调查显示，受访的20位分析师预期美国玉米和大豆产量可能多于美国农业部已预期将创纪录的规模。分析师平均预期，大豆产量为每英亩45.548蒲式耳，略高于农业部预期的45.200蒲式耳，高于在2009年创下的纪录高位44蒲式耳。

中国豆粕海外销售在今年上半年倍增后，可能会受到打击，因为国内大豆加工利润改善及饲料需求升高，造成可供出口的供应减少。

8月大豆期货 升4-3/4美分，报12.12-1/4美元。

8月豆粕合约 收高2.7美元，报每短吨398.0美元。8月豆油合约 收跌0.15美分，报36.09美分。

今日CBOT大豆预估成交量为144,205口，豆粕为67,864口，豆油为83,595口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)