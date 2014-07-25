芝加哥期市：CBOT小麦期货因低吸买盘而收高，本周升1%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透7月25日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，因一些低吸买盘，市场在上周触及的合约低位上方盘整。
全球小麦供应不断上升，以及黑海小麦和美国小麦出口竞争激烈，令美国小麦升幅受限。
本周，CBOT-9月小麦 上涨5-3/4美分或1.1%。
小麦质量协会年度田间巡查的巡查员周四表示，2014年美国硬红春麦产量预料为每英亩48.6蒲式耳。这将是巡查队至少22年来最高的产量预估。
乌克兰农业部长表示，在乌克兰预期的6,000万吨收成中，将可能损失50-55万吨谷物，因该国东部的冲突持续。
9月小麦期货 升9-1/4美分，收报5.38美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为75,457口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。