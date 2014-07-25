芝加哥期市：CBOT小麦期货因低吸买盘而收高，本周升1%

路透7月25日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，因一些低吸买盘，市场在上周触及的合约低位上方盘整。

全球小麦供应不断上升，以及黑海小麦和美国小麦出口竞争激烈，令美国小麦升幅受限。

本周，CBOT-9月小麦 上涨5-3/4美分或1.1%。

小麦质量协会年度田间巡查的巡查员周四表示，2014年美国硬红春麦产量预料为每英亩48.6蒲式耳。这将是巡查队至少22年来最高的产量预估。

乌克兰农业部长表示，在乌克兰预期的6,000万吨收成中，将可能损失50-55万吨谷物，因该国东部的冲突持续。

9月小麦期货 升9-1/4美分，收报5.38美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为75,457口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)