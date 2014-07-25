全球金市：金价受乌克兰情势和回补空头提振上扬，但本周下跌

* 乌克兰和伊拉克地缘政治紧张局势提振金价

* 因不确定性犹在，周末前的买盘提振金价

* SPDR Gold Trust黄金持仓量减少

路透纽约/伦敦7月25日 - 金价周五上涨，从上日跌至一个月低位反弹，乌克兰危机令俄罗斯和西方紧张关系升级，促使投机者在周末前回补其空头。

不过，金价本周下跌约1%，连跌第二周，因近期美国经济数据令人鼓舞，降低黄金的吸引力。

金价攀升，因俄罗斯表示，美国尝试透过无事实根据的暗讽和对乌克兰危机采用反俄措辞，以影响国际舆论。美国国防部则表示，俄罗斯即将向乌克兰分离主义者运送火箭发射系统。

“俄乌的消息不断传来，且不知道伊拉克将会发生什么事，交易商在买入黄金，他们在周末前不愿意冒过多的地缘政治风险。”U.S. Bank Wealth Management的Private Client Reserve的高级投资策略师Robert Haworth说。

1903 GMT，现货金 升0.7%，报每盎司1,301.81美元，周四下挫约1%。

美国8月期金 收高12.50美元，报每盎司1,303.30美元。

美股下跌，受亚马逊下滑拖累。美股走低也支撑金价。

市场等待下周公布的7月美国非农就报告和美联储政策会议。

金价本周下滑0.7%，上周下跌2%。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量减少3.6吨，为逾一个月来最大跌幅。

白银、铂金和钯金本周势将下跌。

现货银 本周跌约1.2%，周五升1%，报每盎司20.52美元。

周五，现货铂金 上扬0.7%，报每盎司1,471.99美元。现货钯金 涨1%，报875.75美元。(完)

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