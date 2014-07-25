美国股市：道琼工业指数收跌0.72%，Nasdaq指数下跌0.5%

路透纽约7月25日 - 美国股市周五收低，因备受关注的经济晴雨表企业Visa 和亚马逊 公布令人失望的业绩后，非必需消费品股下跌，引发股市遭到抛售。

尽管标普500指数在14日移动均线寻获支持，表示股市近期的正面趋势未变，但标普500指数今日的跌幅足以抹去本周之前几日录得的涨幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌123.23点，或0.72%，至16,960.57点。标准普尔500指数 下跌9.64点，或0.48%，至 1,978.34点；Nasdaq指数 收低22.54点，或0.5%，至4,449.56点。

本周，道指跌0.8%，标普500指数基本持平，Nasdaq指数上升0.4%。(完)