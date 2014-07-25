美国股市：道琼工业指数收跌0.72%，Nasdaq指数下跌0.5%

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透纽约7月25日 - 美国股市周五收低，因备受关注的经济晴雨表企业Visa 和亚马逊 公布令人失望的业绩后，非必需消费品股下跌，引发股市遭到抛售。
尽管标普500指数在14日移动均线寻获支持，表示股市近期的正面趋势未变，但标普500指数今日的跌幅足以抹去本周之前几日录得的涨幅。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌123.23点，或0.72%，至16,960.57点。标准普尔500指数 下跌9.64点，或0.48%，至 1,978.34点；Nasdaq指数 收低22.54点，或0.5%，至4,449.56点。
本周，道指跌0.8%，标普500指数基本持平，Nasdaq指数上升0.4%。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选