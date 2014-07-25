纽约期市：期棉触及2009年10月来最低，受累于供应前景和止损卖单

路透纽约7月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五跌至约五年最低，因2014/15作物年棉花丰收的前景，投机者持续抛售。

ICE-12月期棉合约 盘中跌至64.53美分低位，之后缩减跌幅，收低0.7美分或1.1%，报每磅65.35美分。

本周，期棉跌3.6%，连续第五周下跌，为2013年底来最长跌势。

次月合约周五触及2009年10月来最低水平，为棉纺厂提供了数年来最好的买入机会，且引发人们忧虑农夫的利益。

止损单令日内跌势加剧，因价格持续下跌，且跌穿重要的技术水平和心理支撑点。

“价格跌穿了65-66美分支撑位，且触动很多挂在该水平下方的止损卖单。我们还看到投机者卖出，和只有很少量的纺厂买入。”KCG Futures的Sharon Johnson说。(完)

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