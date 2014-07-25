纽约期市：期棉触及2009年10月来最低，受累于供应前景和止损卖单

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约7月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五跌至约五年最低，因2014/15作物年棉花丰收的前景，投机者持续抛售。
ICE-12月期棉合约 盘中跌至64.53美分低位，之后缩减跌幅，收低0.7美分或1.1%，报每磅65.35美分。
本周，期棉跌3.6%，连续第五周下跌，为2013年底来最长跌势。
次月合约周五触及2009年10月来最低水平，为棉纺厂提供了数年来最好的买入机会，且引发人们忧虑农夫的利益。
止损单令日内跌势加剧，因价格持续下跌，且跌穿重要的技术水平和心理支撑点。
“价格跌穿了65-66美分支撑位，且触动很多挂在该水平下方的止损卖单。我们还看到投机者卖出，和只有很少量的纺厂买入。”KCG Futures的Sharon Johnson说。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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