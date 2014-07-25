国际油市：布兰特原油升穿108美元，因美俄关系恶化和担心石油供应

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约7月25日 - 布兰特原油期货周五扭转稍早跌势，上升超过1美元，因乌克兰冲突持续，且美国和俄罗斯关系恶化，燃点对市场供应将可能受扰的担忧。
俄罗斯安全官员称，乌克兰军队发射的炮弹有多达40枚落在俄罗斯罗斯托夫。罗斯托夫接近亲俄分离主义者同乌克兰政府军激战的乌克兰东部。
布兰特原油在早盘中段领涨，之前路透援引欧盟消息人士称，欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)已去信给欧盟领袖，称欧盟同意禁止俄罗斯获取任何的敏感技术，都不应该包括天然气。
“敌对关系升级正引发供应忧虑，因俄罗斯和西方在等打能源牌，这是损害双方经济的途径，”Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说。
9月布兰特原油 上升1.32美元，收报每桶108.39美元，为7月10日来最高收位。本周上升约1%。
9月美国原油期货 上涨0.02美元，收报每桶102.09美元，稍早低见101美元。本周跌1%。
两份合约价差走宽，收报6.30美元。
俄罗斯外交部表示，美国就乌克兰危机尝试透过无事实根据的暗讽俄罗斯，以影响国际舆论。
利比亚及以色列的暴力冲突持续，对油价提供进一步支撑。
美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，截至7月22日该周，货币经理增加其美国原油期货和期权净多头头寸27,125口，至321,860口。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。