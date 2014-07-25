加拿大股市：连续四日创纪录新高，金矿股和银行股领升

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透多伦多7月25日 - 加拿大主要股指升至前所未见的区域的涨势周五没有显示有放缓迹象，金矿股和银行股扶助股指再刷纪录新高，在本周屡创新高后，周线上升1.2%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨60.59点，或0.39%，报15,455.04点，连续第四个交易日创下纪录高位。本周升1.2%。
该指数仍然相对跑输美国股指，投资者对经济基本面支撑股市涨势有信心，但也担心出现回调。
大型金矿股升幅居前，Goldcorp Inc 升4.2%，Barrick Gold Corp 涨2.8%。
部份加拿大银行股也扶助股指攀升，多伦多道明银行 升1.2%，加拿大皇家银行 涨0.7%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。