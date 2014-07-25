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市场报道 | 2014年 7月 26日 星期六 05:34 BJT

加拿大股市：连续四日创纪录新高，金矿股和银行股领升

路透多伦多7月25日 - 加拿大主要股指升至前所未见的区域的涨势周五没有显示有放缓迹象，金矿股和银行股扶助股指再刷纪录新高，在本周屡创新高后，周线上升1.2%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨60.59点，或0.39%，报15,455.04点，连续第四个交易日创下纪录高位。本周升1.2%。

该指数仍然相对跑输美国股指，投资者对经济基本面支撑股市涨势有信心，但也担心出现回调。

大型金矿股升幅居前，Goldcorp Inc 升4.2%，Barrick Gold Corp 涨2.8%。

部份加拿大银行股也扶助股指攀升，多伦多道明银行 升1.2%，加拿大皇家银行 涨0.7%。(完)
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