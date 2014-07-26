中港个股：工商银行拟在境内外发行至多800亿元优先股，以补充资本金

《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后处于守势，买需饱和
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透上海7月26日 - 中国最大银行--中国工商银行 周五晚间公告称，拟在境内外发行至多800亿元人民币优先股，用以补充资本金，其中在境内发行不超过450亿元优先股，境外发行量不超过350亿元。
至此，中国四大国有商业银行的优先股发行计划全部出台。在中国证监会出台优先股相关监管办法后，虽然尚未有一家上市公司成功发行，但已成为近阶段大型商业银行在资本市场实施股权融资的首选。
公告显示，本次工行在境外和境内发行的优先股，均拟采用分阶段调整的股息率，即存续期内可采用相同股息率，或设置股息率调整周期，在发行后的一定时期内采用相同股息率，随后每隔一定时期重置一次。股息不高于工行最近两年的年均加权平均净资产收益率。
境内和境外发行的优先股，均设置强制转股条款，其触发条件包括：核心一级资本充足率降至5.125%或以下或二级资本工具触发事件发生时。后者主要包括两种情形，即银监会认定若不进行转股或减记，工行无法生存；相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力支持，工行将无法生存。
强制转股价格依据董事会公告前20个交易日的A股和H股的交易均价，即H股为5港元/股，A股为3.44元/股。
此前公布优先股发行计划的银行已有六家，包括浦发银行 、建行 、农行 、中行 、兴业银行 和平安银行 。
工商银行A股周五收报3.52元，H股收在5.20港元。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透台北4月17日 - 台币兑美元周一早盘走升；汇银人士表示，随国际美元走弱，早盘韩元等亚币均呈升值走势，台币跟着走扬，惟交投清淡，成交量不大。
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一飙升至近四年高位，受中国大型铝产商新一轮削减产能的措施影响，且市场预计中国第一季国内生产总值(GDP)增幅将超过官方目标。