中国个股：世茂股份称其持有申银万国大宗股权的股东资格被否

《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后处于守势，买需饱和
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透上海7月26日 - 中国大型券商申银万国周五晚间宣布换股合并宏源证券 并将在深圳上市，上海一家房地产商--世茂股份 却公告称，年初其收购申银万国大宗股权后，但其股东资格近日未被上海证监局核准，公司与出让方中国光大集团正寻求解决方案。
世茂股份公告称，周四接获申银万国的函称，上海证监局近日决定不予核准世茂股份持有申银万国5%以上股权的股东资格。鉴于本次交易事项尚存在的不确定性，请投资者注意投资风险。
世茂股份1月曾公告，公司以21.86亿元人民币，受让中国光大集团在上海联合产权交易所挂牌的申银万国7.74%股权，这项交易若能完成，世茂股份将成为申银万国第三大股东。
而申银万国刚披露的换股合并计划中，中国光大集团仍持有申银万国7.4亿股（约占总股本的11.02%股权），这些股份将自申银万国上市后12个月内不得转让。
世茂股份周五收报10.25元，过去一个月上涨22.9%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
0159 GMT * 美元兑日圆在东京定盘后再度处于守势，走势波澜不惊 * 流动性稀少，但有些许买盘，协助美元兑日圆持稳 * 再现疲势表明需求饱和，鲜有新买盘 * 108.00前方仍挂有部分期权相关买盘，目前为止仍处于108.17低位 * 108.00下方挂有停止单，一些人认为行权价构成期权障碍 * 在107.50、107.00和105.00处有更多障碍 (完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透台北4月17日 - 台币兑美元周一早盘走升；汇银人士表示，随国际美元走弱，早盘韩元等亚币均呈升值走势，台币跟着走扬，惟交投清淡，成交量不大。
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一飙升至近四年高位，受中国大型铝产商新一轮削减产能的措施影响，且市场预计中国第一季国内生产总值(GDP)增幅将超过官方目标。