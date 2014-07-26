中国个股：世茂股份称其持有申银万国大宗股权的股东资格被否

路透上海7月26日 - 中国大型券商申银万国周五晚间宣布换股合并宏源证券 并将在深圳上市，上海一家房地产商--世茂股份 却公告称，年初其收购申银万国大宗股权后，但其股东资格近日未被上海证监局核准，公司与出让方中国光大集团正寻求解决方案。

世茂股份公告称，周四接获申银万国的函称，上海证监局近日决定不予核准世茂股份持有申银万国5%以上股权的股东资格。鉴于本次交易事项尚存在的不确定性，请投资者注意投资风险。

世茂股份1月曾公告，公司以21.86亿元人民币，受让中国光大集团在上海联合产权交易所挂牌的申银万国7.74%股权，这项交易若能完成，世茂股份将成为申银万国第三大股东。

而申银万国刚披露的换股合并计划中，中国光大集团仍持有申银万国7.4亿股（约占总股本的11.02%股权），这些股份将自申银万国上市后12个月内不得转让。