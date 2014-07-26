中国证券：申万合并宏源后将成为中央汇金金融资产证券化重要平台

路透上海7月26日 - 在中国大型券商申银万国与宏源证券 换股合并计划周五晚间宣布后，申银万国指出，合并后新公司的目标定位将是其大股东中央汇金公司的金融资产证券化的重要平台。

据申银万国新闻稿，新公司将形成“投资控股集团（上市公司）+证券子公司”的母子公司双层架构，该架构将有利于新公司实施“一体化战略”构想，在巩固和扩大证券业务优势的同时，进一步吸纳银行、保险、信托和租赁等金融业务资源，建立起以资本市场业务为核心的纵向一体化金融服务全产业链。

“为实体经济提供综合化的全面金融服务，最终实现新公司成为中央汇金的金融资产证券化重要平台这一目标定位，这将给市场带来巨大的想象空间。”新闻稿称。

新闻稿还指出，新公司将进一步加强公司治理，完善董事会机构设置，健全董事会在经营层的聘免、考核、激励和责任追究等方面的功能；在证券子公司下属机构探索混合所有制；制定并实施具有市场竞争力的、统一的职工薪酬福利制度，并积极推进员工持股计划进程等。

未来，新公司将聚焦财富与资产管理业务，大力发展信用业务、包括大宗交易和衍生品交易在内的机构证券业务、以综合金融服务为特征的投资银行业务、以产业投资和并购投资为核心的投资业务和多元金融业务。

申万与宏源合并后组建的投资控股集团（上市公司）将发展成为以资本市场为依托的国内一流投资控股集团，而证券子公司将发展成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行。

根据换股方案，申银万国与宏源证券的换股比例为1:2.049，即每股宏源证券股票可以换得2.049股申银万国股票。合并完成后，申银万国将作为存续公司承接宏源的全部资产负债、业务、人员等，宏源证券终止上市并注销法人资格。申银万国的股票将申请在深交所上市流通。

合并后的存续公司总部将设在新疆，通过战略定位和业务优化整合，转为不持证券牌照的投资控股公司。存续公司将以全部证券类资产及负债出资，在上海设立一家大型综合类、全牌照、全资证券子公司，并将由其在新疆设立投行子公司和区域经纪业务子公司。

其实宏源证券与申银万国颇有渊源，申银万国控股股东是中央汇金公司，而中央汇金是宏源证券大股东中国建银投资的母公司。换股前，中央汇金公司持有申银万国55.38%股份，换股后中央汇金直接和间接持有存续公司57.92%股份。

中央汇金还拥有银河金融控股78.57%股份，而银河金融控股是香港上市的银河证券 的控股股东。中央汇金同时拥有中国国际金融公司43.35%股权，以及中信建投证券40%股权和中投证券100%股权。近期国内媒体有报导称，中金公司已开始筹划海外上市。