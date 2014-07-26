中国保险：人社部称将抓紧制定养老保险基金投资运营办法

路透上海7月26日 - 在中国人力资源和社会保障部周五举行的新闻会上，人社部新闻发言人李忠表示，将根据养老保险顶层设计整体工作进程，抓紧制定养老保险基金投资运营办法，多方听取意见，提出政策建议，努力促进养老基金的保值增值。

据人社部网站刊登的新闻会直播记录，养老保险基金投资运营模式的选择将遵循三条原则：一是安全第一，任何时候都要确保人民“养命钱”的安全与完整；二是获取收益着眼于增强基金支撑能力，更好地发挥市场机制的作用，保障参保人的权益。

三是实行多元化投资，无论何种投资模式，都必须是有利于分散风险的组合式方案，而不会是单一的投资渠道。

截止去年底，全国社会保险基金的累计结余达到4.3万亿元人民币，其中城镇职工和城乡居民养老保险基金达到3万亿元。李忠指出，按照现行的政策规定，这部分基金只能存银行和买国债。在经济持续增长，人口老龄化趋势加快的形势下，基金的投资范围偏窄、运营效率偏低、贬值缩水的风险越来越凸显出来。

他介绍说，为了提高收益率，国家也先后采取了一些政策措施，包括：对基本养老保险基金、基本医疗保险基金在银行活期存款方面给予了一些优惠的利率；允许商业银行为基本养老保险个人帐户做实试点地区省一级的社会保险经办机构办理协议存款业务；同意九个省份委托社保基金理事会投资运营做实个人帐户中央财政补助资金等。