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债券 | 2014年 7月 27日 星期日 10:31 BJT

全球汇市：7月22日止当周投机客增持美元多仓--CFTC

路透7月25日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位。

7月22日止当周美元净多仓升至141.2亿美元，前一周为99.4亿美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月22日当周 前一周

多头仓 11,979 8,385

空头仓位 65,895 71,333

净仓位 -53,916 -62,948

欧元(125,000欧元为1口)

7月22日当周 前一周

多头仓位 58,142 59,506

空头仓位 146,965 122,352

净仓位 -88,823 -62,846

英镑(62,500英镑为1口)

7月22日当周 前一周

多头仓位 71,792 85,983

空头仓位 44,295 47,213

净仓位 27,497 38,770

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月22日当周 前一周

多头仓位 9,642 8,799

空头仓位 17,022 15,061

净仓位 -7,380 -6,262

加元(100,000加元为1口)

7月22日当周 前一周

多头仓位 62,078 60,353

空头仓位 41,497 44,732

净仓位 20,581 15,621

澳元(100,000澳元为1口)

7月22日当周 前一周

多头仓位 72,170 70,881

空头仓位 33,377 31,138

净仓位 38,793 39,743

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月22日当周 前一周

多头仓位 26,028 26,570

空头仓位 10,896 11,117

净仓位 15,132 15,453(完)

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