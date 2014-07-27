全球汇市：7月22日止当周投机客增持美元多仓--CFTC

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透7月25日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位。
7月22日止当周美元净多仓升至141.2亿美元，前一周为99.4亿美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月22日当周 前一周
多头仓 11,979 8,385
空头仓位 65,895 71,333
净仓位 -53,916 -62,948
欧元(125,000欧元为1口)
7月22日当周 前一周
多头仓位 58,142 59,506
空头仓位 146,965 122,352
净仓位 -88,823 -62,846
英镑(62,500英镑为1口)
7月22日当周 前一周
多头仓位 71,792 85,983
空头仓位 44,295 47,213
净仓位 27,497 38,770
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月22日当周 前一周
多头仓位 9,642 8,799
空头仓位 17,022 15,061
净仓位 -7,380 -6,262
加元(100,000加元为1口)
7月22日当周 前一周
多头仓位 62,078 60,353
空头仓位 41,497 44,732
净仓位 20,581 15,621
澳元(100,000澳元为1口)
7月22日当周 前一周
多头仓位 72,170 70,881
空头仓位 33,377 31,138
净仓位 38,793 39,743
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月22日当周 前一周
多头仓位 26,028 26,570
空头仓位 10,896 11,117
净仓位 15,132 15,453(完)
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选