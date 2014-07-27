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市场报道 | 2014年 7月 27日 星期日 10:34 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货7月22日持仓报告(表)

路透7月25日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年7月22日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,642,836口)

467,574 96,130 563,586 515,037 919,302 1546197 1579018 96,639 63,818

较7月15日变动(未平仓合约：减少78,868口)

-22,155 6,004 -17,360 -40,291 -62,961 -79,806 -74,317 938 -4,551

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.5 5.9 34.3 31.4 56.0 94.1 96.1 5.9 3.9

各类交易商数量(总计为341家)

129 71 146 94 104 299 274 (完) (整理 戴素萍 审校　张涛)
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