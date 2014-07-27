CFTC报告：NYMEX原油期货7月22日持仓报告(表)

永安期货：郑棉中长期看涨，尽管业界看空短期棉价
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透7月25日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年7月22日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,642,836口)
467,574 96,130 563,586 515,037 919,302 1546197 1579018 96,639 63,818
较7月15日变动(未平仓合约：减少78,868口)
-22,155 6,004 -17,360 -40,291 -62,961 -79,806 -74,317 938 -4,551
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.5 5.9 34.3 31.4 56.0 94.1 96.1 5.9 3.9
各类交易商数量(总计为341家)
129 71 146 94 104 299 274 (完) (整理 戴素萍 审校 张涛)
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。
当前，螺纹钢终端需求预期依然乐观，且供给压力较前期有所减小，后期钢价重心有望上移。进入4月，盈利钢厂占比持续降低，部分钢厂开始高炉检修工作，使得开工率下降。Wind数据显示，截至4月28日，全国钢厂高炉开工率为76.52%，与3月底相比下降0.83个百分点，整体供给压力较前期有所减小。