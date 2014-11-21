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中国汇市 | 2014年 11月 21日 星期五 18:51 BJT

中国央行：自周六起不对称降息，存款利率浮动区间上限调整至1.2倍

路透北京11月21日 - 中国央行周五宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。

中国央行网站并称，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。

此外，其他各档次贷款和存款基准利率相应调整，并对基准利率期限档次作适当简并。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
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