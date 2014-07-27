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债券 | 2014年 7月 27日 星期日 15:16 BJT

葡萄牙评等：穆迪调升葡萄牙公债评级至"Ba1"，展望为稳定

路透7月25日 - 穆迪投资者服务公司周五调升葡萄牙政府债券评级，从"Ba2"升至"Ba1"，因预期该国的财务整顿将继续按计划推进。

“此次调升的首个推力是穆迪认为政府强力承诺进行财政整吨，尽管该努力屡屡受挫于该国宪法法院的不利判决，”穆迪周五表示。

穆迪并表示，圣灵银行(BES)的问题料不会对政府的财政状况造成影响。

穆迪认为葡萄牙政府公债评级展望为稳定，但表示该国高额外债是一大信贷弱点。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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