南美金融：阿根廷与债权调停人磋商未有突破性进展

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透纽约/布宜诺斯艾利斯7月25日 - 阿根廷周五未能与美国法院指挀的调停人，就与钉子户债权人之间的争端达成突破性的进展，这暗示要达成和解以避免下周违约仍是未竟之天。
调停人Daniel Pollack表示，阿根廷谈判代表在纽约磋商无功而返后，向政府寻求相关指示；同时该国经济部强调，未来几天将会持续和他交换意见。
本周稍早，美国地方法官Thomas Griesa裁定阿根廷和拒绝债务重组的钉子户债权人持续和Pollack会面，以试着达成协议，从而避免该国12年来第二次发生违约。
“双方之间的僵局未解...我预期在违约日(7月30日)之前会有进一步的沟通，”Pollack表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选