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债券 | 2014年 7月 27日 星期日 16:20 BJT

南美金融：阿根廷与债权调停人磋商未有突破性进展

路透纽约/布宜诺斯艾利斯7月25日 - 阿根廷周五未能与美国法院指挀的调停人，就与钉子户债权人之间的争端达成突破性的进展，这暗示要达成和解以避免下周违约仍是未竟之天。

调停人Daniel Pollack表示，阿根廷谈判代表在纽约磋商无功而返后，向政府寻求相关指示；同时该国经济部强调，未来几天将会持续和他交换意见。

本周稍早，美国地方法官Thomas Griesa裁定阿根廷和拒绝债务重组的钉子户债权人持续和Pollack会面，以试着达成协议，从而避免该国12年来第二次发生违约。

“双方之间的僵局未解...我预期在违约日(7月30日)之前会有进一步的沟通，”Pollack表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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