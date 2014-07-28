韩国数据：6月经季节调整经常帐盈余63.2亿美元，较前月收窄

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔7月29日 - 韩国央行周二公布数据显示，6月经季节调整后经常帐盈余较前月收窄，因进口快速增长而出口略有下滑。
央行数据显示，6月经季节调整的经常帐盈余收窄至63.2亿美元，5月修正为盈余74.7亿美元。该国经常帐盈余自4月达到98.1亿美元以来一路下滑。
6月出口经季节调整后较前月下滑0.04%，进口则增加4.5%。
6月未经季节调整的经常帐盈余为79.1亿美元，较5月修正后盈余90.8亿美元亦有所缩窄。
6月未经季节调整的金融账户净流出98.4亿美元，5月修正后为净流出81.3亿美元。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。