韩国数据：6月经季节调整经常帐盈余63.2亿美元，较前月收窄

路透首尔7月29日 - 韩国央行周二公布数据显示，6月经季节调整后经常帐盈余较前月收窄，因进口快速增长而出口略有下滑。

央行数据显示，6月经季节调整的经常帐盈余收窄至63.2亿美元，5月修正为盈余74.7亿美元。该国经常帐盈余自4月达到98.1亿美元以来一路下滑。

6月出口经季节调整后较前月下滑0.04%，进口则增加4.5%。

6月未经季节调整的经常帐盈余为79.1亿美元，较5月修正后盈余90.8亿美元亦有所缩窄。