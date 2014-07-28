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货币新闻 | 2014年 7月 29日 星期二 07:16 BJT

韩国数据：6月经季节调整经常帐盈余63.2亿美元，较前月收窄

路透首尔7月29日 - 韩国央行周二公布数据显示，6月经季节调整后经常帐盈余较前月收窄，因进口快速增长而出口略有下滑。

央行数据显示，6月经季节调整的经常帐盈余收窄至63.2亿美元，5月修正为盈余74.7亿美元。该国经常帐盈余自4月达到98.1亿美元以来一路下滑。

6月出口经季节调整后较前月下滑0.04%，进口则增加4.5%。

6月未经季节调整的经常帐盈余为79.1亿美元，较5月修正后盈余90.8亿美元亦有所缩窄。

6月未经季节调整的金融账户净流出98.4亿美元，5月修正后为净流出81.3亿美元。(完)
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