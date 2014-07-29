日本数据：6月零售销售较上年同期减少0.6%，连续第三个月下滑

路透东京7月29日 - 日本政府周二公布的数据显示，6月零售销售较上年同期减少0.6%，连续第三个月下降，显示在消费税上调后需求降温，仍对消费者支出构成拖累。

路透调查的分析师原预估6月零售销售按年下降0.5%。

日本经济产业省公布的数据显示，5月和4月零售销售分别较上年同期下降0.4%和下降4.3%。

日本政府于4月1日将消费税率从5%调升为8%，以协助修补公共财政。

参看完整表格细节，可点选经济产业省网站，网址为：here(完) (编译 张若琪 审校 于春红)