金砖国家：7月25日股汇市收盘纵览

路透7月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月25日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收跌0.2%，报1,078.69点。
中国股市：沪综指收升1%至逾三个月新高，有色钢铁带动大盘四连涨
香港股市：恒指收于逾三年最高收位，受中国股市涨势激励
中国汇市：人民币收高日内短暂升破6.19元，因客盘结汇和息差交易
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拉美股市：巴西股市收盘下跌，因美国主要股指下滑，且投资者等待更多财报，以更清楚判断国际经济形势。巴西指标股指Bovespa 下跌0.27%，报57,821.08点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下滑，但仍陷于窄幅区间内
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南非股市：基本持平，铂金矿商隆明的涨势，被Sibanye Gold下跌所抵消。指标Top-40绩优股指数 跌0.14%至46,384点，综合指数 下滑0.14%，报51,550点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，但因缺乏影响市场消息而难以找到动能
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印度股市：NSE指数在连续三个交易日触及纪录高位后下跌，因投资者对ICICI Bank 等蓝筹股了结获利，而IT外包企业下跌，因Wipro 美元营收增幅逊于同业。指标BSE指数 收盘下跌0.55%或145.10点，收报26,126.75点，整周上涨1.9%。NSE指数 收跌0.51%或40.15点，收报7,790.45点。
印度汇市：印度卢比兑美元收盘小幅上涨，继续区间波动，因进口商月底的大量美元结算需求，被托管银行大幅抛售美元所抵消。卢比兑美元 收报60.1025/1125，上日收报60.12/13。
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俄罗斯股市：指标股指 跌1.62%，报1,246.250点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.1%，报678.78点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.25%，至35.1300卢布；卢布兑欧元 涨0.03%，至47.1850卢布。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 徐文焰)