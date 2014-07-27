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市场报道 | 2014年 7月 28日 星期一 07:31 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月28日-8月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月28日当周

7月28日(一)

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 61.1

服务业PMI 59.8 61.0

1400 美国成屋待完成销售指数 6月 -- 103.9

指数变动(较前月) +0.5% +6.1%

7月29日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月26日当周 -- -0.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月26日当周 -- +3.7%

1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 5月 +0.3% +0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) +1.5% +1.1%

房价指数(较上年同期) +10.0% +10.8%

1400 美国消费者信心指数 7月 85.3 85.2

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 7月 -- 16.9

7月30日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 7月25日当周 -- 349.4

再融资指数 -- 1,382.3

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 +23.0 +28.1

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率初值 第二季 +3.0% -2.9%

GDP最终销售 +2.1% -1.3%

GDP消费支出 -- +1.0%

GDP平减指数 +1.8% +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% +1.4%

核心PCE物价指数 +1.9% +1.2%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% -0.5%

(较上年同期) +3.2% +3.4%

1800 美国联邦基金利率目标 -- --

量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 350

7月31日(四)

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 7月 -- 3.1434

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 +0.3% +0.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月26日当周 30.0 28.4

四周均值(万人) -- 30.2

续请失业金人数(万人) 7月19日当周 250 250

1230 美国企业雇佣成本 第二季 +0.5% +0.3%

1345 美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI) 7月 63.0 62.6

8月1日(五)

-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 6月 -- +2.5%

-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 7月 1,680 1,698

1230 美国个人所得(较前月) 6月 +0.4% +0.4%

个人支出(较前月) +0.4% +0.2%

实质个人支出(较前月) -- -0.1%

PCE物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +1.8%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) -- +1.5%

1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加23.5 增加28.8

民间就业岗位(万个) 增加23 增加26.2

制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.6

政府就业岗位(万个) -- 增加2.6

失业率 6.1% 6.1%

平均时薪 +0.2% +0.2%

平均每周工时 34.5 34.5

1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 8月 -- 53.5

1345 美国Markit制造业PMI 7月终值 -- 56.3

1355 美国密西根大学消费者信心指数 7月终值 81.8 81.3

现况指数 97.1 97.1

预期指数 71.5 71.1

一年通胀预期 -- 3.3%

五年通胀预期 -- 2.6%

1400 美国建筑支出 6月 +0.5% +0.1%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 56.0 55.3

ISM制造业投入物价分项指数 59.0 58.0

ISM制造业就业分项指数 53.1 52.8

ISM制造业新订单分项指数 -- 58.9

8月4日当周

8月4日(一)

1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 -- 635.3

1400 美国就业趋势指数 7月 -- 119.6 (完)

经济指标预测或公布日程

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澳洲 台湾 (整理 白云; 审校 张荻)
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