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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 08:04 BJT

《全球汇市》投资者青睐美元，欧元兑美元陷于八个月低点

新西兰元历经第二周大跌之后还在弱势整理，过去两周跌幅将近3%。

新西兰央行连续四度升息后暗示将暂缓收紧政策的周期之后，新西兰元多头上周重新检视现实。

新西兰元 最新报0.8556美元，距离上周五触及的六周低点0.8539并不远。

今日亚洲时段市况料相对沉寂，因没有重大经济数据，且许多东南亚市场因假期休市。

在7月29-30日美联储政策会议以及美国重要数据之前，投资人也可能会避免建立太大的仓位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3427 1.3429 -0.01 -2.31 1.3745

美元/日圆 101.77 101.82 -0.05 -3.35 105.30

欧元/日圆 136.65 136.73 -0.06 -5.58 144.73

美元/瑞郎 0.9045 0.9047 -0.02 +1.31 0.8928

英镑/美元 1.6980 1.6972 +0.05 +2.56 1.6556

美元/加元 1.0808 1.0810 -0.02 +1.77 1.0620

澳元/美元 0.9397 0.9393 +0.04 +5.43 0.8913

新西兰元/美元 0.8549 0.8551 -0.02 +4.18 0.8206

澳元/日圆 95.630 95.640 -0.01 +1.90 93.850

新西兰元/日圆 87.000 87.070 -0.08 +0.68 86.410

英镑/日圆 172.81 172.81 +0.00 -0.87 174.33

澳元/新西兰元 1.0984 1.0978 +0.05 +1.25 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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