《全球汇市》投资者青睐美元，欧元兑美元陷于八个月低点

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
新西兰元历经第二周大跌之后还在弱势整理，过去两周跌幅将近3%。
新西兰央行连续四度升息后暗示将暂缓收紧政策的周期之后，新西兰元多头上周重新检视现实。
新西兰元 最新报0.8556美元，距离上周五触及的六周低点0.8539并不远。
今日亚洲时段市况料相对沉寂，因没有重大经济数据，且许多东南亚市场因假期休市。
在7月29-30日美联储政策会议以及美国重要数据之前，投资人也可能会避免建立太大的仓位。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3427 1.3429 -0.01 -2.31 1.3745
美元/日圆 101.77 101.82 -0.05 -3.35 105.30
欧元/日圆 136.65 136.73 -0.06 -5.58 144.73
美元/瑞郎 0.9045 0.9047 -0.02 +1.31 0.8928
英镑/美元 1.6980 1.6972 +0.05 +2.56 1.6556
美元/加元 1.0808 1.0810 -0.02 +1.77 1.0620
澳元/美元 0.9397 0.9393 +0.04 +5.43 0.8913
新西兰元/美元 0.8549 0.8551 -0.02 +4.18 0.8206
澳元/日圆 95.630 95.640 -0.01 +1.90 93.850
新西兰元/日圆 87.000 87.070 -0.08 +0.68 86.410
英镑/日圆 172.81 172.81 +0.00 -0.87 174.33
澳元/新西兰元 1.0984 1.0978 +0.05 +1.25 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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