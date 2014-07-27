新闻稿：亚太区信用展望稳定，但面临宏观经济挑战--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

新加坡，2014年7月22日—穆迪投资者服务公司表示，亚太区信用展望稳定，但中国经济增长放缓、利率上升和发达国家增长乏力制约了该地区经济发展。

对于印度 (Baa3/稳定) 和印尼 (Baa3/稳定) ，投资者在观望新政府是否会采取政策措施，进一步应对市场脆弱性问题。由于去年美联储逐步退出货币刺激计划，上述市场受到影响，从而产生不利的市场氛围。如果没有严格的财政改革，这两个国家各自的经常账户缩窄以及由此带来的整体国际收支企稳可能无法持续。

对于泰国 (Baa1/稳定) 而言，政治局势也是关键因素。虽然近期的政变使局面相对稳定，但经济增长现已远远低于上一次军方在2006年掌握政权时的情况。

穆迪亚太区主权分析师在香港和新加坡召开的“《巴塞尔资本协议第三版》背景下的信用差异问题” (Credit Differentiation Matters in a Basel III World) 研讨会上提出上述观点。

亚太区22个主权政府多数展望为稳定，表明我们总体上预计未来12-18个月该地区信用环境将保持稳定。马来西亚 (A3) 和菲律宾 (Baa3) 的展望为正面，蒙古 (B2) 的展望为负面。

作为亚太区最大的经济体，中国 (Aa3/稳定) 政府意图摆脱依赖以投资促增长的模式，投资者关注的重点是这一背景下中国经济增长放缓的程度。穆迪认为中国政府将能够实现经济软着陆的目标，今明两年GDP增长率为6.5% - 7.5%。但如果中国的需求急剧下滑，澳大利亚、印尼等大宗商品大型出口国受到的影响会最大。与之不同的是，在东盟国家中，菲律宾主要依赖国内需求、服务出口和输出劳工的汇款，因此受到中国经济增长进一步放缓的影响可能会最小。

与此同时，有迹象表明日本 (Aa3/稳定) 经济重回良性增长的轨道，这对亚太区整体是个有利因素。上月日本政府出台的最新增长战略表明其对待经济复兴挑战的严肃态度。然而，如果日本政府计划维持货币和财政刺激措施所带来的增长势头，幷实现2015年和2020年的预算整顿目标，则关键之处在于进一步落实结构性改革。

在亚太区的多个国家，利率已开始从极低的水平上升。与此同时，全球流动性趋势将成为推动资本流的主要力量，尤其是在美联储采取缩减量化宽松措施的情况下。因此，根据各国对外部融资的依赖程度不同，资金面趋紧对其主权信用度可能会产生不同的影响。

过去一年里，中国与亚太区的邻国 (尤其是越南 (B2/稳定) 和菲律宾) 对于南海主权争端问题发酵已久的紧张局势再度复燃。中国和日本在东海问题上的矛盾也在持续。不过，我们预计未来一年乃至此后地缘政治因素均不会显着影响该地区的主权信用质量。