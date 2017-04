新闻稿：中国石油和中国石化应能应对产能过剩带来的挑战--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港,2014年7月22日—穆迪投资者服务公司表示,尽管中国的炼油产能增长高于需求增长,预计中国石油天然气集团公司 (中国石油,Aa3/稳定) 和中国石油化工集团公司 (中国石化,Aa3/稳定) 仍可维持其优良的信用品质。

穆迪副总裁/高级信用评级主任胡凯表示:“中国石油和中国石化均为大型国企,幷受益于其领先的市场地位、盈利能力较强的勘探与生产业务以及极高的政府支持。”

胡凯是在穆迪发布最新报告之际作出以上评论的,该报告题为《中国石化和中国石油应能应对国内炼油行业产能过剩带来的挑战》 (Sinopec and CNPC Can Manage Challenges from Overcapacity in China's Refining Sector) 。

穆迪报告指出供求失衡的加剧拉低了炼油产能利用率。中国的总体炼油产能利用率 (定义为原油加工总量除以一次蒸馏能力) 已从2010-2012年的81%-82%降至2013年的77%左右。

由于吸收炼油业务较高的固定成本,尤其是折旧的能力的削弱,产能利用率的下滑可能会对中国石油和中国石化的炼油业务板块盈利能力造成压力。

但穆迪认为中国政府的成品油定价政策应能缓解上述压力。具体而言,中国政府对成品油的价格控制避免了炼油企业之间的价格竞争。

因此,穆迪认为与其它供应过剩的行业,如受困于价格暴跌而盈利能力迅速下滑甚至产生亏损的钢铁和煤炭开采行业相比,中国石油、中国石化等中国炼油企业的处境整体而言要更好一些。

“此外,政府去年采取的成品油定价改革措施增强了成品油价格与原油价格之间的关联度,这改善了中国石油和中国石化炼油业务板块的利润率,从而能一定程度上缓冲由于产能利用率下降带来的负面影响。”胡凯补充道。

中国石油和中国石化在行业中的规模 (合计占中国炼油产能的四分之三) 亦使其能够实现对中国成品油总体供应的有效控制。

具体而言,穆迪预计中国石油和中国石化将放缓炼油项目新建进度,幷继续调整其产品构成以应对终端用户需求。上述两家企业亦正通过增加出口以缓解供应量增加所带来的压力。

此外,即使中国石油和中国石化的炼油业务财务表现出现恶化 (穆迪预计不太可能会出现这种情况) ,对上述两家企业总体信用质量的影响也有限。